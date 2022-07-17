丫頭詹子晴日前在衛視中文台《一袋女王》，坦言從小就對弟弟充滿敵意，她說因為從媽媽還懷著弟弟時她就失寵，加上弟弟出生後爸媽就離婚，讓她一直覺得弟弟是「毀滅這個家的惡魔」，直到14歲的一場病危車禍，聽到病床旁的媽媽邊哭邊說不能沒有她，才讓詹子晴想法180度大翻轉加入寵弟行列，她笑說：「如果沒有那場車禍，已經太多負面情緒的我可能會走壞」。

詹子晴說她跟弟弟相差6歲，在弟弟出生前自己一直是被全家人寵愛的公主，沒想到在媽媽懷了弟弟後，她就失寵，從那時候開始詹子晴就很討厭媽媽肚子裡的「生物」，再加上弟弟出生後爸媽就離婚，更讓她覺得弟弟是來毀滅這個家的惡魔。因為詹子晴媽媽得自己一個人養她們姊弟倆，媽媽就要求小小年紀的她幫忙照顧弟弟，幫弟弟洗澡、餵吃飯、料理、打掃家裡，後來等弟弟長大開始要接他上下課，還要教他功課，看到別的同學下課都可以去玩，但她卻得照顧弟弟，讓她對弟弟的討厭越來越深。

詹子晴說因為從小就很討厭弟弟，所以跟弟弟幾乎沒有友好的行為，一直到14歲時，詹子晴發生嚴重車禍從機車上摔出去，直接被送進醫院檢查，詹子晴當時內臟器官破裂，有內出血的情形，加上她完全沒有意識，導致情況相當危急。經過搶救後，詹子晴恢復意識後看到媽媽每天都在病床邊以淚洗臉，還喊話說很愛她、不能沒有她等內心話，讓從來沒聽過媽媽說愛她的詹子晴好感動，也讓一直以來都誤會媽媽只愛弟弟的詹子晴豁然開朗；後來她覺得自出生後就沒見過爸爸的弟弟比她還可憐，需要更多的愛與包容，於是開始真心疼愛弟弟，詹子晴說如果沒有那場車禍，已經有太多負面情緒的她人生路可能會走歪。本集將7月18日(一)晚上10點衛視中文台播出。