台灣能源議題一直是各界熱議焦點之一，針對台北市昨（16日）發生兩起跳電事件，國民黨前台北市議員羅智強今在臉書分享了8年前訪問印度首都新德里遇到停電的經歷，感嘆台灣現在也開始習慣時常停電的日子，更狠酸「有蔡英文，真好」。

羅智強今（17日）發文指出，2014年訪問印度時，在印度首都新德里的一家麥當勞想要寫一些遊記，「我點好餐、找好位置坐下來。」沒想到才打開筆電，店內忽然就停電了。他表示自己愣了一下，心想：「怎麼停電了？」

羅智強直言，停電並不是讓他最驚訝的事，而是「周邊幾乎滿座的印度人對停電的反應」。他指出，在麥當勞用餐的印度人們，停電時「在昏暗的餐廳裡談笑依然，沒有一個人像我一樣臉帶驚訝或者東張西望，平靜地彷彿這場停電根本不存在」。

而針對台北昨天停了兩次電，羅智強表示：「大家發現了沒有？我們也開始『習慣』這樣三不五時停電的日子。」他最後更嘲諷道「有蔡英文，真好」。