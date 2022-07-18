最新旅程是嚴藝文（左起）、鍾欣凌、楊貴媚前往台南學習手繪電影看板。（桂田文化藝術基金會提供）

李玉璽擔任神隊友幫助3位老少女。（桂田文化藝術基金會提供）

兔寶、二寶童言童語逗樂觀眾。（桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌帶著兔寶及二寶跟家中二手物到市集上拍賣。（桂田文化藝術基金會提供）

嚴藝文（左起）率領李玉璽、鍾欣凌、楊貴媚重現90年代大舞廳場景。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的公視、八大實境節目《老少女奇遇記》，在結束高雄蚵仔寮的旅行後，由嚴藝文續任小隊長帶著楊貴媚、鍾欣凌，前往台南全美戲院向「畫師–顏振發」拜師學藝，他是目前台灣唯一仍堅持以手繪製作電影看板，3位老少女除了要完成經典電影《無言的山丘》看板，掛上戲院當天還要舉辦電影重映會！

嚴藝文幾年前執導的2季《俗女養成記》皆在台南取景，對當地有深厚情感連結的領她也將帶著楊貴媚、鍾欣凌造訪拍戲的私房景點，更爆料本周節目將會尺度大開，將有「辣眼睛」的裸背按摩畫面！？鍾欣凌、嚴藝文更將意外露出內衣，她們也不約而同的吐槽製作單位：「早和道就帶著漂亮內衣來換嘛！」鍾欣凌也接著打預防針：「但觀眾也不要那麼害怕，因為我們會調光，不會真的把那些驚恐的畫面搬到你們面前。」

在第一、二集的蚵仔寮旅程中，李玉璽擔任3位老少女的神隊友，他不光是擔起籌備市集的苦力活，甚至還成為3人的合音導師，他笑說：「其實一開始真的不知道能幫忙些什麼，就是跟著姊姊一起挖寶裝飾品、做勞力，但隨著裝飾一個一個擺上去時，真的有一種一步一步完成理想攤位的感覺。」在裝飾攤位時，嚴藝文意外找到一顆舞廳燈光球，便帶著楊貴媚、鍾欣凌與李玉璽一起繞著舞廳燈光球跳起經典「台客舞」，4人毫無保留且誇張的舞技，瞬間帶觀眾回到90年代大舞廳場景，楊貴媚笑說：「男神丟到我們3個前面，那真的是很慘，不論是誰都會被帶壞掉！」讓李玉璽哭笑不得。鍾欣凌也透過節目意外發現嚴藝文節奏感超好、舞力驚人，忍不住笑問嚴藝文：「妳小時候是不是有混過舞廳？」嚴藝文也笑稱自己是「太妹」，但其實從未混過舞廳，只是小時候愛看愛學，才意外練了一身好舞技。

市集上的另一大亮點則是，鍾欣凌帶著老公、2個女兒兔寶、二寶跟家中二手物到市集上拍賣，難得的一家同台畫面，相當溫馨。節目中，當要標價販售二寶的二手鉛筆袋時，二寶竟脫口而出：「（賣）兩萬！」姊姊兔寶一聽便回擊：「妳土匪哦！」2人童言童語的可愛對話，也飆出本週最高收視。鍾欣凌透露小女兒二寶回到台北後，只要在電視上看到李玉璽都還會說要一起賣冰棒，「他們應該賣冰棒有賣出革命情感了。」

男神李玉璽的魅力不只擄獲二寶，當天更席捲整個市集，成為人形招牌，引來許多鄉親搶著合影拍照，楊貴媚也大讚李玉璽魅力與敬業：「玉璽是一個很內斂、很貼心、很懂得幫助人的一個小孩，我還記得小市集當天因為漁網上的細塵讓他大過敏，在鏡頭外的地方其實他是不斷打噴嚏、擤鼻水、流眼淚的，但從早上的籌備一路擺攤到晚上，他都沒有擺出任何不舒服的樣子，看了真的很心疼也很感動，非常感謝他的幫忙。」 李玉璽也表示這次參與蚵仔寮的市集後，真的像是多了一個家在等你回來一樣，「不論是音樂祭或是現在的文創市集其實都蠻偉大的，蚵仔寮的朋友也真的很樂在其中做這件事情，我覺得他們是一直在用屬於蚵仔寮自己的方式，在執行現在流行的事情，他們都是利用屬於他們的特色，呈現出他們想要表達的精神，非常動人。」

回憶起最後與蚵仔寮居民大合唱的回憶，楊貴媚忍不住眼泛淚光表示歌曲中的「有什麼款的不如意，來這治療。」直戳她內心，她說：「因為第一次擔任總製作人，過程中也是邊做邊學，不僅是拍攝空檔，甚至犧牲睡眠也要與製作團隊開會下決策、安頓大小事，壓力超大，我們做節目的辛苦其實都是其次，但若因為我們的一個節目可以喚醒大家對於周邊的生活、對於身邊人們的注意，也是《老少女》想要表達的。」

她也感謝蚵仔寮所有人的幫忙和照顧：「這趟旅程最感謝的就是蚵仔寮的人們，感謝給了我們這麼療癒一趟旅程，真的是『蚵仔』你心底的名字，他們對家鄉跟生活的態度其實我們都很尊敬，能夠認識一群這麼可愛的人們真的太幸福了，大家一定要找機會去蚵仔寮走走。」也有許多觀眾看完後餘悸猶存，「好棒！好有人情味的市集」、「真希望自己在現場」、「怎麼笑著笑著就哭了」。《老少女奇遇記》最新一集收視也超越第一集，開出亮眼成績，坐穩公視周四節目收視冠軍，最高點收視落在0.72，觸及高達20多萬人次收看；周六晚間的八大收視也再創新高，4＋平均0.56，收視高點為0.68、總收視人口達24.2萬。《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。