資深女星恬娃常常語出驚人，不但釋出多張露點邊緣的自拍出浴照，更揚言要拍全裸寫真。去年她開卡拉ok「恬娃歌坊」，近日因房東不續租而收攤。讓恬娃不禁感嘆當小三真的是很好，直言不用做什麼就可收到錢。

恬娃去年才在台北中山北路開了間「恬娃歌坊」，起初業績不錯，餐點都由她一人包辦，蔡昌憲都來店裡拍MV、藝人鄭進一等人都有來捧場。不過據《自由時報》報導，近日因房東收回房子，改租給超商，讓店面被迫收攤。

對此，恬娃透露近期生意慘淡，開店約8個月小賠20萬，所幸房東最後有還回押金，不過算一算依舊賠錢。另外，為了節省人事成本，她只請了1個DJ，甚至連刷廁所的工作都得自己來，「我是女僕啦。」。

恬娃近期演出《媽，別鬧了！》，在劇中她飾演渣男「阿勇」的正宮，跑到女主角家鬧場，事實上她曾經當過「小三」，驚吐「過去長期被包養，男方老婆也知道她。」如今恬娃歌坊倒閉，生活不好過的她也突然懷念起當小三的時光，有感而發說：「沒幹什麼就可收到錢。」認為現在很難再碰到這種好康。