疫情逐漸趨緩，為淨化選前治安、維護社會秩序平穩，桃園市政府警察局18日晚間，結合暑期青春專案，規畫執行擴大臨檢掃盪勤務。其中分局長黃富村率隊臨檢1間汽車旅館，意外查獲毒咖啡包，依毒品罪嫌送辦。
警方表示，為淨化選前治安針對轄內：旅賓館、酒店、KTV及網咖等青少年常聚集或易生事端場所，進行臨檢掃蕩勤務，展現警方強力執法之決心，嚇阻不法之徒蠢動。
其中桃園警分局分局長黃富村率員警臨檢民光東路某汽車旅館，請工作人員通知住客配合檢查，某房內有張姓、蔡姓及楊姓等3名男子，他們稱是工地同事，剛領薪水一起來唱歌聊天紓壓，員警發現桌上馬克杯有咖啡粉末殘渣，經詢問他們表示原本要泡咖啡喝，因為聽到警察臨檢就把咖啡倒掉了，員警感覺怪異，又發現蔡男神情緊張、緊纂著拳頭不放，員警請他攤開手掌，卻發現他握著千元大鈔內藏著毒品咖啡包，員警於現場共查獲毒品咖啡包2包，全案依法移請桃園地檢署偵辦。
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