藍綠六都市長對戰組合確定，選戰正式白熱化。前國民黨青年部主任陳冠安發現，柯志恩從宣布參選(6/29)至今，確實在空戰、聲量上表現亮眼，影響力分數更以102,610分壓過陳其邁的79,811分。陳冠安質疑，綠營要繼續打游擊，還是直球對決，面對來勢洶洶的柯志恩，陳其邁敢接招嗎？

六都選情熱度如何？陳冠安從臉書大數據來看，如果將縣市別和「選舉」進行檢索，來作為觀測指標，檢視過去一個月的影響力分數。

陳冠安指出，雖然從傳統的選戰思維來看，包括罷韓後的在地政治結構，以及執政優勢，國民黨在高雄要勝過民進黨，並不容易。但他發現，如果以參選人本身因素來看，柯志恩從6/29宣布參選至7/17，確實在空戰、聲量上表現亮眼，影響力分數更以102,610分壓過陳其邁的79,811分。

陳冠安披露，從策略上來看，明顯地，目前綠營對柯採取冷處理，主將陳其邁堅守不出，側翼不斷游擊。但從大數據來看，冷處理的做法，不只阻擋不了柯志恩聲量成長，高雄市長之戰，未來也可能超越新北，僅次於台北桃園之後，成為全國前三焦點。

陳冠安直言，陳其邁已有一次採取冷處理被翻盤的經驗，以及英系重兵將集結台北，連管碧玲都抽調馳援，陳營在高雄空戰能力相對弱化的情況。

他質疑，民進黨在高雄是繼續打游擊，還是直球對決，面對來勢洶洶的柯志恩，陳其邁敢接招嗎？