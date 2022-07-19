1名洪姓警員先前任職台中市警局清水分局，2019年間攔查到拾荒老翁無照騎乘無牌的機車，老翁在開單之際連連求情，洪員一時心軟便把紅單劃掉作廢，但事後被依違反貪汙治罪條例起訴。一審法院判無罪，二審日前出爐，法院駁回檢方上訴，維持無罪判決。

判決書指出，洪員2019年間調任至清水分局大楊派出所，同年3月於清水區吳厝路與和睦路路口攔查到一位騎無牌機車的拾荒老翁，洪員發現老翁還無照駕駛，準備開罰之際，老翁求情自己經濟不好，是歹命小孩，書也讀的不多，機車是向鄰居借來，希望他開恩別開單等，洪員一時心軟便把罰單劃掉，並陪同老翁將無牌機車報廢處理。

過後洪員逮到另名林姓男子闖紅燈，便依法向其開單，遭罰的林男發現罰單有塗改痕跡，向台中市交通事件裁決處申訴，全案才曝光，洪員則遭到檢察官依違反貪汙治罪條例起訴。

一審台中地院審理時，洪員辯稱，老翁在開單過程中一直求情，他陪同老翁返家向鄰居求證借機車一事時，發現老翁確實就是老殘窮，經濟狀況不佳，還會撿拾人家田裡遺棄的農作物，認為再開單會對其家計造成影響，基於同理心，也以為自己有裁量權，才沒將舉發單交給老翁，最終法官認為沒有任何證據顯示洪員有圖利老翁的動機與意圖，此案僅是行政疏失，故判無罪。案經檢方上訴，二審判決日前出爐，台中高分院維持無罪判決，駁回檢方上訴。

據悉，洪員一度被留職停薪，但在一審法院宣判其無罪後，就順利復職，期間損失的薪水也已領回，繼續維持警職。