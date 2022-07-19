台灣人愛吃鍋，即便是炎炎夏日，也有不少人擠進店家大快朵頤，不過一些看似健康的食材其實是大地雷，營養師劉馥萱提醒，擔心血壓飆高、發胖的民眾，吃火鍋時要避免菇類、瓜類和豆製品在湯底中浸泡太久，否則吸鈉量十分可觀，長期下來容易造成心血管疾病。

劉馥萱在臉書粉專PO文指出，近期衛福部公布《110年國人死因統計》數據，除了癌症持續高居榜首之外，高血壓疾病也急速上升，而高血壓造成的關鍵，不外乎和飲食及生活習慣有關。尤其是國人近年來飲食習慣明顯改變，外食族大增，長期攝取高鹽、高鈉的飲食習慣，加上少喝水、熬夜、缺乏運動等，都加劇了罹患高血壓疾病的風險。

劉馥萱在門診諮詢上發現，吃火鍋成了全民運動，一年四季都十分受歡迎，然而即便火鍋可以透過大量攝取多種顏色的蔬菜及優質蛋白質，如海鮮、低脂肉類、豆製品等；或是避免加工火鍋料、選擇原味湯頭等技巧吃得健康，但對於各式美味的湯頭及豐富的醬料選擇，都是不能忽視的高鈉、高鹽地雷。

劉馥萱建議，在佐料上可以選擇天然的蔥蒜薑辣椒提味，接著簡單的淋上黑醋、日式醬油取代沙茶醬等濃厚醬料，都能有效的避免高鈉危機。

值得一提的是，許多健康的食材，浸泡於火鍋湯底烹煮時，也會因為吸取湯頭而成為隱藏版的高鹽食材，像是絲瓜、胡瓜、南瓜等瓜類，或是凍豆腐、豆皮等豆製食品，以及菇類的吸鈉量都十分可觀，應盡量選擇原味湯底，同時食材適時烹煮，勿浸泡過久。

劉馥萱提醒，除了慎選食材及湯底，吃火鍋的頻率也要注意，一周1到2次即可，否則容易攝取過多鈉含量，只要吃對食物再搭配適量運動，就能幫助維持體態、有助心血管健康。