埃及官員指出，南部地區今天發生巴士猛烈衝撞靜止卡車意外，造成至少22人喪生、33人受傷。
法新社報導，巴士當時搭載約45名乘客，在首都開羅以南約300公里的敏亞省（al-Minya）巴夏村（al-Barsha）附近撞上一輛停在路邊的卡車。
敏亞省省政府在聲明中稱：「卡車停在路邊更換輪胎，結果遭到從索哈省（Sohag）開往開羅的巴士自後方撞上。」
埃及道路破敗失修，用路人經常不遵守交通規則，車輛相撞相對常見。據官方統計，2020年，當地約有7000人死於道路意外。
埃及官員指出，南部地區今天發生巴士猛烈衝撞靜止卡車意外，造成至少22人喪生、33人受傷。
法新社報導，巴士當時搭載約45名乘客，在首都開羅以南約300公里的敏亞省（al-Minya）巴夏村（al-Barsha）附近撞上一輛停在路邊的卡車。
敏亞省省政府在聲明中稱：「卡車停在路邊更換輪胎，結果遭到從索哈省（Sohag）開往開羅的巴士自後方撞上。」
埃及道路破敗失修，用路人經常不遵守交通規則，車輛相撞相對常見。據官方統計，2020年，當地約有7000人死於道路意外。
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