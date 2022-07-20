2022九合一選舉步步逼近，高雄市長一戰打得火熱，自從國民黨智庫執行長柯志恩宣布參選高雄市長後話題不斷，藍綠雙方在各議題多次隔空交戰，柯志恩一句「從台北看高雄何錯之有？」再度引發戰火，民進黨高市議員參選人黃偵琳建議她應該選台北市長，高市議員林智鴻痛批，柯志恩不斷秀下限，已經踩到高雄人的底線。

黃偵琳表示，國民黨執政時期重北輕南，馬前總統承諾幫直轄市處理積欠勞健保費，結果高雄拿到的補助款只有台北市的六分之一，另外，答應縣市合併後對高雄的統籌分配款不會減少，還有高雄海空經貿城、直航南進南出等相關政見全部跳票。

黃偵琳指出，而柯志恩身為高雄市長候選人，不從居住高雄的鄉親角度看怎麼經營城市，還嘴硬從台北看高雄沒什麼不對，不如回去台北找國民黨台北市長參選人蔣萬安商量一下去選台北市長，這才符合柯志恩的發言及行為。

林智鴻則痛批，柯志恩說「從台北看高雄何錯之有」一事真的踩到高雄人的紅線，而且不斷秀下限。高雄人長久以來用健康在支撐台灣經濟發展，也積極把工業城市的宿命轉換成使命，高雄人堅韌的生命力常告訴自己，為了自己的家園再苦都要撐下去。高雄人最不喜歡聽到用天龍人的觀點來比較高雄、戰南北，這就是高雄人的個性。