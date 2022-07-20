民進黨2022選舉競選主軸為「顧家鄉、拚未來」，國民黨文傳會副主委林家興質疑，民進黨把「家鄉」顧成這種慘況，拿什麼說服台灣人民還有能力與資格為台灣拚未來？民進黨是要拚年輕人破產、一片漆黑的未來、人民生不如死未來？

林家興說，民進黨擅於堆砌華麗辭藻，卻疏於務實治理，早已不是新聞，但執政6年，防疫漏洞導致8千多名台灣人民亡故、房價與物價飆漲、能源政策錯誤導致停電頻發，也類黨國威權下，連在野小黨說錯話都得誠惶誠恐向執政黨道歉。