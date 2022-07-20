德微(3675)自結前6月合併營收為11.07億元，為歷年同期新高，公司自結前5月每股盈餘為4.34元，法人預估，德微上半年每股盈餘可望逾5元，全年可望挑戰賺進一個資本額，在半導體類股反彈帶動下，德微今天股價強勢收高，為今年7月1日以來新高，不過三大法人同步逢反彈減碼。

由於客戶需求穩定，德微今年上半年業績表現亮眼，德微6月合併營收為1.98億元，較上月成長3%，較去年同月成長12%，再創單月歷史新高；累計1到6月合併營收為11.07億元，年成長14%，亦是歷年同期新高。

德微自結前5月稅後盈餘為1.92億元，每股盈餘為4.34元，法人預估，德微今年上半年每股盈餘有望逾5元。

半導體供應鏈面臨高庫存壓力，台積電(2330)也預期庫存調整可能持續到明年上半年，亦即需幾季時間重新平衡至較健康水準，不過法人預期，德微下半年營運可望維持水準，全年有望挑戰賺進一個資本額。

近期台股隨美股反彈走高，德微亦跟隨半導體個股止跌反彈，不過半導體景氣面臨修正，外資及投信持續逢反彈減碼，今天三大法人再賣超182張，連續7個交易日站賣方。