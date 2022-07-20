來自美國洛杉磯的太空科技創投Infinio Capital 20日公布，首期2千萬美元的太空科技基金「Ignition Fund 1」，向台灣企業界及個別投資人募集，引進新型創投模式Venture Studio，連結10家美國太空零組件業者在台灣落腳，從2022年1月至今，已與10家台灣企業與新創事業，接軌國際太空生態鏈，開創「投資帶訂單」的全新商機。

Infinio Capital管理合夥人林宗亮(Eric Lin)表示，台灣擁有半導體生態鏈與精密製造、成本管理等優勢，也有完整且技術成熟的產業供應鏈，「全球沒幾個國家能像台灣做到品質和成本兼顧」，現在台灣最需加快的是加速相關技術的整合。

隨著SpaceX星鏈計畫的開發愈見成熟，太空產業的黃金關鍵期變得非常短暫，決勝期就在未來的2～3年。2017年曾協助台灣政府相關單位對接NASA和SpaceX的林宗亮認為，Infinio Capital將運用「投資帶訂單」模式，將國際訂單帶來台灣，而訂單需求將促成供應鏈發展，進一步建構新太空產業的生態系。

Infinio Capital啟動2千萬美元太空科技基金「Ignition Fund 1」募資，林宗亮透露，第一輪到位資金已過半，將會立即啟動投資計畫，2023年可能再啟動「Ignition Fund 2」，目標5千萬美元。明泰科技為Infinio Capital太空基金投資人之一，明泰科技董事長黃文芳表示，衛星技術的研發過程，需要多項專業的高度投入，因此高度倚賴跨國企業合作。Infinio Capital擁有豐沛的國際產業網絡，並且專注媒合商業機會，能夠有效地協助台灣廠商獲得太空供應鏈的訂單，這是明泰科技看好 Infinio Capital 團隊並且決定投資的主要原因。

不同於傳統創投或是加速器，Infinio Capital也引進新型態創投模式Venture Studio，打造Infinio Space Venture Studio（簡稱 ISVS），合作的對象包含國內外新創公司與科技大廠，藉由Venture Studio讓台灣企業快速對接到國外太空科技公司的需求，合作模式包含採購、共同研發與合資成立公司，促成深度商業合作。

Infinio Capital管理合夥人暨ISVS營運長翁榮志表示，ISVS的合作夥伴目前已包含10家國際太空科技企業、10家台灣供應鏈企業，如深獲歐洲太空總署支持的Celestia Technologies Group、致力於打造衛星主體的立陶宛公司 NanoAvionics、保加利亞公司EnduroSat、衛星雷射光通訊製造與服務商Odysseus Space；台灣企業則有網通大廠明泰科技、寬頻設備供應商達運光電、經營海上衛星寬頻業務的隴華電子、著重於低軌衛星技術研發的鐳洋科技等。