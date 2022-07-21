民進黨桃園市長參選人林智堅爆發論文抄襲疑雲，連台大都被捲入其中。前藍委蔡正元就回憶求學過程，透露如今他的多位老師已獲得諾貝爾經濟學獎，並指出這些老師有一個共同點，好奇詢問「不知道台灣課堂上，是不是也這樣上課的？」

蔡正元今（21）日在臉書表示，他的經濟學一開始是在台灣自習入門，至美國攻讀後遇上數位教授才開竅，其中有幾位授課恩師後來奪得諾貝爾經濟學獎，包括他的論文指導教授Vickrey於1996年獲獎、「歐元之父」Mundell教授於1999年獲獎、Schelling教授於2005年獲獎、Phelps教授於2006年獲獎，其他還有多位教授雖然至今尚未獲獎，但也是宗師級的人物。

蔡正元指出，這些老師在教學上有一個共同點，就是都會給一大串學術論文清單，讓人唸得頭昏腦脹，上課時輕輕鬆鬆地丟出許多問題，讓學生絞盡腦汁想答案，最後再丟出一堆「假設⋯結果⋯所以⋯因此」就差不多下課了，然後才發現要自己回頭再多讀一遍論文，如此周而復始，彷彿在打拳擊一般，常常被打得鼻青臉腫。

蔡正元說，雖然每學期的最後學生也可以評鑑老師，但是學校不會以此對老師進行評價，且學生在這些大師面前也都謙卑得不得了，根本不敢說什麼，「不知道台灣課堂上，是不是也這樣上課的？」