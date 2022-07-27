【愛傳媒蔡詩萍專欄】「政治金童」林智堅，「掉漆」掉這麼快！相信應該出乎很多綠營人士的意料，當然也必然讓更多綠營支持者，感到挫折！

但，民主政治的價值，定期選舉的好處，不也正好在「金童掉漆」的事件上，展現無遺嗎！我們常說，「選賢與能」，雖然，選舉不一定真能積極的「選賢」或「選能」，然而，消極的「暴露賢不賢」或「看出能不能」，從許多選舉實例上來看，多少還是有起碼之效用的。

林智堅面臨的「論文門」與「球場門」兩大挑戰，無疑，直接挑戰了他的「賢不賢」與「能不能」！

林智堅兩份碩士論文的涉嫌抄襲，當然由於政黨惡鬥，被扯上了「潑髒水」的色彩，然而，「抄襲」並非隨便說說，外人就能隨便聽聽的八卦，學術界對「何謂抄襲」，有很基本的「形式上」的認定（即多少比例的雷同性，相近性），以及「實質上」的判定（雷同性、相近性如何發生），這是何以目前看來，林智堅的辯護，並不在「形式上」正面對決，反倒在「實質上」，找理由曲折解釋。

台大的碩論，更是由指導教授陳明通出馬，說他是「原創」而非「抄襲」，也是在「實質上」找翻轉，去扭轉「形式上」的不利。

如果沒有選舉，如果沒有因為參選而來的，對參選人的「賢與能」，做嚴苛的檢視，陳明通教授需要「被迫這樣出面解釋」嗎？林智堅需要在「實質上」，對兩篇論文做這樣的翻轉辯護嗎？

要選舉，當然不免要承受「潑髒水」的風險，民眾不能因為「政治金童」林智堅遭到「論文門」打擊，就說這是藍營陰謀，那未免太廉價了！

過去，綠營打藍營參選人「學位」有問題，「論文」有問題的前例，有少過嗎？這就是「民主揭弊」的功能，這就是「選舉選賢或淘汰不賢」的功能。

只從藍綠角度看待，說真的，格局太低了。

如果說，「論文門」還因為有政黨色彩介入，使之陷入「各說各話」的疑雲，讓林智堅還能對自己的「賢不賢」，做出堅壁清野的政黨防火牆，那，新竹棒球場的連連出包，對他的政績的挑戰，就顯得比「論文門」更為直接，而沉重了！

用個棒球術語來描述：「球場門」根本是一記快速直球的對決，而且，來自全台最熱門的運動，棒球，超越藍綠，且年輕人居多！

林智堅連「閃躲」都沒有餘地！

「論文門」如果挑戰的，是林智堅這位「政治金童」的「賢」或「不賢」，也就是，你在職進修的兩個碩士，其「含金量」的純度；那新竹棒球場的「球場門」，便挑戰了林智堅的「能」或「不能」，殺傷力其實更猛更兇，因為，林智堅的「政治金童」來自於，「綠色執政八年」的驕傲政績，如今，一個「驗收中」的球場，卻搶著開幕賽，不顧專家會勘的建議，直接讓職棒球星受傷，讓球團無法正常出賽，讓球迷進場後幹譙連連，逼得林智堅必須道歉，要接他棒的沈慧虹也應聲道歉，而這跟藍綠無關的「球場門」事件，很可能就是壓垮「政治金童神話」的第一個風暴，接下來幾個月，選舉在跑，但新竹棒球場卻必須停賽，必須整修，這不是對「林智堅政績」最大的諷刺，又是什麼呢？！

民主好不好，選舉好不好，我必須說，真好！這不就是台灣民主的驕傲嗎？任何人，都要讓反對聲音，監督力量，去檢視「他的神話」！

作者為知名作家

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