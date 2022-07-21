光寶科總經理邱森彬專訪(文接4-1)

二，請問光寶科(2301)如何將ESG循環經濟與公司產品發展結合？

答：光寶科一直很關注產品對環境保育的影響，產品使用回收料達到90%並不簡單，不是單純把產品回收打碎就可以使用，由於產品規格不會變，而回收料的材料特性已經變了，跟新料不一樣，必須透過相關Domain(領域)設計專業知識補足材料特性差異，亦需要客戶認證。

以前我們回收料只能使用20%到30%，為了提升使用比例，必須從設計層面去考慮如何改變，符合回收料可以承受的結構，否則可能無法達到產品的Drop Test(掉落測試)或Thermal test(溫度測試)規格，裡面必須有設計的專業。

光寶「SEA HOPE」專案成功建立起一套完整的海廢保麗龍回收再利用機制，從協助離島與沿岸將保麗龍現場減容去化開始至以改質技術將其再造為低碳再生材料，導入電子產品；2021 年光寶自行研發的海廢回收塑料LGS-7505，同時取得UL ECVP 2809溯源驗證暨UL 746D回收塑料性能認證黃卡，成為全球首家獲得海洋塑膠(Ocean Plastic, OP)溯源與性能雙認證的企業，將嚴重影響生態的海洋廢棄物轉換為再利用的資源，以開創性的方式成功建構循環經濟典範。

目前光寶主力產品95%使用塑膠回收材料，以量來看，鍵盤、滑鼠及ADAPTER外殼100%使用，LED元件的SMT捲盤亦使用回收料；打印機及網通則因為量少，且打印機外殼很大，使用回收材料難度較其他產品高很多，比較沒有導入。

我們藉由海洋廢棄物回收，將保麗龍熔成液體、轉換成塑膠材質，再將塑膠材質導入鍵盤、ADAPTER(外接式電源)外殼等產品，亦將產品塑膠殼回收再利用，目前90%塑料都是使用回收材料，等於節省體積後剩下的1/3有90%使用回收料，永續循環使用，加乘效果更是驚人。

除塑膠材料，另一個量大產品是桌上型電腦(DT)及伺服器的外殼鐵件，我們已與部分客戶討論未來如何將鋼材進一步回收，預計2023年開始第一個桌上型(DT)產品使用回收鋼材料，之後將再導入伺服器，我們目標是2024年50%鋼材回收再利用，並以達成95%以上鋼材使用回收料為目標。

在光電方面，由於UV-LEDs可取代傳統水銀汞燈，避免汞對環境的污染，且外型設計彈性大，UV-LEDs已經逐漸取代UVA and UVC波長的應用，目前光寶科擁有UVC-LEDs低、中、高功率全系列的產品，能廣泛地運用於表面消毒和空氣與水殺菌處理；光寶科亦已成功開發UVA-LEDs搭配光觸媒模組，能有效地潔淨空氣，並取得客戶認證；公司也與客戶合作開發下一代的UV-LEDs元件和模組產品，希望共同改善環境品質。此外，UV-C(紫外光殺菌LED)傳統使用石英玻璃，我們已經改成自有配方的有機(矽膠)封裝材料，以及可以抗UV的材料，因為一般UV-C材料很容易裂化分解，直接用矽膠材料也一樣，我們加入強化劑，讓UV-C材料不容易裂解。