根據Lipper統計，7月以來，績效表現最好的前10檔台股主動型基金，主要集中在一般型有6檔，科技型2檔、上櫃型1檔及指數型1檔，對於專注基本面選股的台股基金來說，下半年以來績效已經開始鳴槍起跑。

一般型的前10名基金依次為：德銀遠東DWS台灣旗艦基金、群益葛萊美基金、野村台灣運籌基金、野村成長基金、野村積極成長基金、日盛首選基金。科技型的前10名有2檔依次為：野村e科技基金、野村高科技基金。而上櫃型唯一的一檔是新光店頭基金。指數型為富邦台灣科技指數基金。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，國際原物料價格回落，通膨可能年底趨緩，加上美股Q2企業獲利不俗，帶動長線資金重返跌深科技股掏金，儘管周三突然爆出潤泰全與潤泰新事件，但台股周三僅殺尾盤、周四持續上漲，顯見台股反彈趨勢不變，台股這波底部反彈迄今，OTC指數漲幅10.44%，上市指數上漲7.24%，代表上櫃的OTC指數反彈力道強勁，顯見有基本面前景、跌深具投資價值的中小型股，股價開始活繃亂跳，建議透過台股基金主動選股，更能掌握這波台股反彈利基。

鄭君楠認為，近期美科技指數表現佳，加上下半年中國可望出台包含基建、消費電子、汽車等多項刺激消費政策，直接帶旺台灣電子供應鏈第三季股價表現，另從產業面來看，手機、筆電等終端需求疲弱，雖然台灣多數電子廠第三季業績旺季不旺，但伺服器、電動車、網通、低軌衛星等市場仍持續強勁，以伺服器來看，長期可望隨全球AI(人工智慧)市場成長而直接受惠，電動車方面，因應世界各國最新環保法規，電動車帶旺車用導體發展，其中，又以ADAS(先進駕駛輔助系統)、HPC(高效能運算)發展速度最快，國內研究機構紛紛看好HPC成長動能，車用HPC更極具爆發潛力。