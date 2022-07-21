鎖定原計畫利用暑假出國參加夏令營，卻因邊境管制、國門不開而無法成行的孩子，晶華酒店以美國最大的青少年團體「Scouts of America美國童軍營」為主題，自8月1日起至31日推出「夏日美國童軍營航程」郵輪式度假住房專案，提供多項適合7-12歲孩子參加的童軍活動與創意課程，為大孩子們打造類遊學的體驗。專案入住17坪寰宇客房，包含翌日自助早餐，還可無限享用全天候輕食甜點與哈根達斯冰淇淋，兩人成行、每人每晚4,590元起，每房再贈一位12歲以下孩童住宿免費，搭配國旅補助，每房每晚最高再折抵1,300元。

童子軍不僅是一項少年、青少年活動，也是一種生活教育，鼓勵孩子們自我探索並培養冒險精神。為了讓孩子們暑假最後一個月更加充實，晶華郵輪管家們精心為「夏日美國童軍營航程」郵輪式度假住房專案設計多項榮譽任務，其中最受矚目的就是透過手作童軍創意工程-使用繩結與木材搭建模型，或是繽紛三角營地旗-剪貼裝飾屬於自己的最佳單品…等任務習得新知，任務完成後即可獲得榮譽獎章，讓孩子別在榮譽帶上將滿滿回憶帶回家。

除多元學習的課程外，參加「夏日美國童軍營航程」的孩子們，每天晚間還可以到北市五星級飯店唯一的「城市星空電影院」，全家人在泳池戲水消暑時，還能觀賞好萊塢精彩大片，並受邀參加泳池畔旁的「城市星空營火派對」，用營火烤棉花糖、製作棉花糖夾心餅，度過最具溫馨甜蜜的夏夜。

晶華酒店今年暑假亦攜手世界級新媒體娛樂供應商「智崴集團」以及英語教育產業龍頭「敦煌教育集團」一同豐富孩子們的精彩暑假，專案房客可以免費乘坐「先鋒號-個人式沉浸體感座椅」，搭載動作平台與高解析VR頭戴顯示器，讓乘坐者的五感穿梭於N次元之間，自由穿梭在雲霄，遊歷世界各大知名景點，甚至可以潛入海平面，探索未知的海底奇觀；此外，全家人可以在「童話森林遊戲室 親子共讀專區」內閱讀近百本精裝書、遊戲書以及繪本，並於8月20日前獨享最適合親子共學英語的限量套書優惠，讓融入英語的暑假更顯精采。