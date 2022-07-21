隨著疫情趨緩，不少民眾紛紛規劃在暑假期間出遊。一名網友好奇表示，想知道飯店房間清潔的時候會有多仔細，沒用過的備品是否會沿用，最後則是枕頭套、被套、床單等物品洗不洗得乾淨？沒想到竟釣出不少房務解答，指出杯子、熱水壺絕對不要直接用！

原PO在Dcard發文表示，每次住飯店時都會好奇幾個問題，第一個是「在清潔的時候到底會多仔細？」房客若沒用過杯子、熱水壺，房務是否就不會拿起來清潔？直言自己上次住宿就發現一些地方有灰塵沒清過。

第二個則是「看起來沒用過的房間備品就會持續放著嗎？」因為她都不知道一次性的備品要不要帶走，怕房務人員會丟掉也是浪費；第三個則是「枕頭套、被套跟床單，到底洗不洗得乾淨？」透露自己得知安柏·赫德（Amber Heard，被指控曾在床上大便）事件後，很怕有人在床上做奇怪的事情，「如果洗不乾淨的話，那出去住都會有陰影QQ」。

對此，有網友回應「我是現役房務，第一個問題，對沒錯，沒用過就不會洗；第二個如果你用到一半帶走比較好，因為你房間的價錢也包含了備品你沒用完我們丟掉，但你沒用我們還會沿用所以帶走的客人超棒；第三個不用太擔心，我們是外包給洗衣廠做清理如果在鋪床的過程上面有髒污我們會立即換掉不用太擔心喔」。

另外也有人指出「杯子最好先清洗過一次，不然就自己帶，熱水壺若有衛生疑慮，先煮一次水後倒掉，喝第二次的水」、「其實毛巾基本上都乾淨的啦～不過熱水壺跟杯子確實比較噁，不是只有衛生疑慮」、「絕對不要用的東西：熱水壺、放在桌上的杯子」。