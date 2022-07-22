「性感小野馬」泫雅，從女團Wonder Girls和4Minute出道，憑著亮麗外表及火辣身材受到大批粉絲愛戴，也是不少人心目中的性感女神，經常透過社群媒體分享生活的她，近日在instagram發出數張宣傳照，其中一張她穿著透視蕾絲馬甲，炸出渾圓北半球，讓粉絲們看的鼻血直流。

泫雅近日宣布將推出全新專輯，率先曝光量身訂做的宣傳造型，只見白色及紫色珠珠眼線凸顯出她毫無框架的風格， 另一張照片她則是穿著白色T恤配格子裙，修長美腿套上白色網襪，腳踩一雙鮮紅高跟鞋，雙腳交叉坐在沙發子上，直接讓蜜桃臀現形，讓粉絲們看的血脈賁張，短短時間就吸引93萬人按讚，足以見得她的超高人氣。

此外，泫雅更發布一組性感指數爆表的造型，只見她穿著透視蕾絲馬甲，一對傲人渾圓北半球幾乎要將馬甲撐破，一條深邃事業線更是清晰可見，下半身隱約可見僅著一條白色底褲，邪惡視角讓人充滿無限遐想，接著躺在床上用眼神頻頻對著鏡頭放電，破表的性感指數讓人難以將視線移開。

泫雅與男友Dawn（金曉鐘）日前受邀至慶熙大學演出，只見演唱兩人合作單曲《PING PONG》時，原本穿著超短白襯衫及黑色百褶裙的泫雅，直接將上衣鈕釦全解開，後來更直接脫掉只剩一件黑色內衣，秀出飽滿上圍與結實腹肌，還在台上忘情挑逗男友，讓台下觀眾尖叫聲不斷。