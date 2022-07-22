美國國會即將通過520億美元的晶片法案，南韓三星電子未來的設廠計劃也被公開，三星預計20年砸下近2000億美元（約新台幣6兆）在德州興建11座半導體廠，此消息讓德州政府相當興奮，不過三星卻強調，該計畫屬於在美國的長期投資建議，這不是保證一定會投資，目前也沒有具體方案去興建6兆計畫中的新工廠。

韓聯社、華爾街日報報導，德州監察單位披露，三星申請稅收優惠補助時拿出的投資計劃，預計未來20年長期投資德州，砸下2000億美元在奧斯丁興建2座半導體工廠，在德州泰勒（Tyler）興建9座工廠，共創造1萬個就業機會，部分廠房預計2034年建成並投入生產，剩下的則在未來十年內開始生產。

德州州長Greg Abbott在一份聲明中歡迎三星的到來，「新工廠將幫助德州穩固在美國半導體產業的領先地位。」事實上，三星去年底才宣將在德州泰勒興建在美第二座晶圓廠，預計2024下半年量產。

值得一提的是，三星被問及6兆投資計畫時卻出現令人意外的回應，官方告知媒體，「該計畫不是保證一定會投資，目前也沒有具體方案去興建6兆計畫中的新工廠。」三星也解釋，該計畫屬於在美的長期投資的可行性建議。