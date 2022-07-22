【愛傳媒朱亞君專欄】很年輕的時候，讀到張愛玲寫著：「遇見你我變得很低很低，一直低到塵埃裡。」心中一驚，覺得好美，多想也遇到一個讓自己低到塵埃裡，還感到歡喜，歡喜到開出一朵花的人。​

長大後才知道，健康的親密關係，是不會讓你低到塵埃裡的。那不僅是他的問題，也是我們自身的問題。​

沒有兩片相同的葉子，也沒有兩個相同的人。我們身上都有刺，那是我們的人格，也是我們的「心理面貌」。《如何擁抱一隻刺蝟》講解了九種典型的人格傾向，包括自戀型、表演型、強迫型、依賴型等，並且用九隻各具特色的刺蝟，作為戀愛與婚姻中的個體的比喻，使得整本書讀起來既生動又有趣。就是在告訴我們在愛與婚姻中的人格識別、接納與付出。​

​ 兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害……

書裡告訴我們：人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。兩性關係中的彼此吸引、相互依戀、難捨難分，甚至相互糾纏的背後都是人格在起作用。​

自戀型人格 者只愛自己身上的刺。​表演型人格 者的每一根刺上都寫滿了故事。​偏執型人格 者的刺往往尖利卻又帶傷。​強迫型人格 者的刺極整齊地排列著，他追求完美，不允許感情有絲毫的差池。​

迴避型人格 者把他的刺都藏了起來，你沒有機會碰到它們。​依賴型人格 者把他的刺放在戀人的身上，他希望把自己的刺變成戀人的一部分。​邊緣型人格 者的刺千奇百怪。​憂鬱型人格 者的刺上寫滿了憂傷。​反社會型人格 者的每一根刺都很鋒利，甚至有毒……​

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經由本書，我們可以學習──​在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。​他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。​他們為什麼會有這些表現？​雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？​

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作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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