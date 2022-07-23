【愛傳媒左化鵬專欄】這裡所說的「羊羹」，不是羊肉羹，它和羊肉一丁點關係都沒有，就好像台灣的「雞捲」，不是雞肉捲，內餡沒有一絲雞肉，兩者皆名實不符。

羊羹，是日本極具代表性的和菓子，製作方法極簡單，先煮一大鍋「寒天」，日本人説的寒天，就是台灣人稱的石花或洋菜，如果您到東北角海岸旅遊，在瑞芳附近，就可見到小攤販兜售￼這種玩意兒。俟水煮沸後，加入紅豆、花生、或不同口味的栗子、山芋、抹茶、無花果⋯最後再加砂糖或蜂蜜，冷卻冰鎮後，用模具定型，就成了各種不同口味的羊羹。

許多人到日本觀光，常會購買自用的藥物和化妝品，也會順帶一些各式各樣的羊羹回國當伴手禮。其實台灣早些年也買得到本土的羊羹，記得小時候，小孩子的零嘴甚少，我算數好不容易考及格，父親還會買一條羊羹，給我當犒賞品呢。

後來台灣的經濟大幅改善，人民生活富裕了。糖果、餅乾、巧克力等洋菓子大量進口，市面上應有盡有。羊羹、銅鑼燒、紅豆丸、麻糬等和菓子，人們司空見慣，也就不足為奇了。

說到羊羹，不得不提一位羊羹迷，他就是被日本人譽為「永遠的當代作家」夏目漱石。他在小說「草枕」中，借他人之口説：「我在一切小吃裡最愛吃羊羹，它的質地光滑細膩，在陽光的照射下，顯出半透明的光澤，怎麼看都是件玲瓏可愛的藝術品，在西洋點心中，沒有一件能給人如此快感的」。

夏目漱石本名夏目金之助，兄弟姐妹中排行第八，家中食指浩繁，他從小舅舅不疼姥姥不愛，被父母兩度送人當養子，得不到親情的溫暖，養成了陰鬱的個性，他只好從中國的典籍中尋求慰藉，熟讀了史記，左傳、老莊、易經，最喜宋玉、韓愈、鮑照、晏殊，他的漢文底蘊深厚，自己取名夏目漱石。他本來希望成為漢學家，不料卻陰錯陽差，變成了英文教授。

小夏目中學時英文成績不好，一度因此留級，他說：「我看到英文，就深感厭惡，連拿到手上都討厭」。為了升學，他只好苦背英文字典，後來竟然考上帝國大學英文科，並以第一名畢業，他先在中學教英文，後來，被日本政府保送到英國留學。

在倫敦就學期間，他感到度日如年，生不如死。他說：「倫敦就像滿臉煤灰的悍婦，在倫敦城中散步，吐了口痰，仔細一看，就像是一團黑塊」。他又說：「行走在英國的紳士之中，就像是步行於狼群中的茸毛犬，過著卑憐淒慘的日子」。日復一日，夏目漱石足不出戶，得了憂鬱症。不及兩年，他就綴學回到日本，為五斗米折腰，在大學教牛津腔的英文。

每天看到ABCD，對他而言，實在是一種折磨，為了排憂解悶，他一頭栽進了文學的領域，回國十一年間，他筆耕不停，寫了《我是貓》、《少爺》、《草枕》、《三四郎》、《心》、《明暗》等著名的小說，成了日本明治時期文學家的代表。

可惜，喜歡吃羊羹的夏目漱石，天不假年，才四十九歲，就因胃潰瘍辭世了。日本政府為紀念他，將他的頭像，印在一九八四年至二千零四年的日本一千元紙幣上。

好了，只是說羊羹，拉拉雜雜竟然扯到了夏目漱石，實在離題太遠，就此打住。

作者為資深媒體人

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