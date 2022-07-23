台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

台中市市長盧秀燕20日晚間突宣布，她因跑行程微血管破裂導致腳腫，被醫生「命令」必須好好休息幾天。盧因放心不下公務21日就又進辦公室，在開了一整天的會議後，盧收到來自台中梨山的名產水蜜桃，又瞬間從「媽媽市長」變身「蜜桃媽媽」，開始為自家名產宣傳。盧表示，梨山五星級水蜜桃是全國品質最好的水蜜桃，一年一度的產季又到了，現在正是賞味好時節，配上梨山高山茶更是一大享受。

盧秀燕21日在臉書發文表示，她的「小腫腿」消了很多，非常感謝大家的關心。雖然被醫生要求好好休息幾天，但在家辦公總是少了一點工作的氣氛，所以隔天還是進了辦公室。

盧秀燕刊出多張她與水蜜桃的合照稱，一年一度的水蜜桃產季又到了，在結束一整天的會議後，正適合來點酸甜滋味振奮精神。盧指出，梨山五星級水蜜桃是全國品質最好的水蜜桃、種植面積最大，台灣有一半以上的水蜜桃來自梨山，甜度達13度以上，肉質密實細緻、汁多味美，產期從6月下旬至8月中旬，現在正是賞味好時節。「梨山森活節」將於7月30日至8月20日登場，配上梨山高山茶更是一大享受。

此文獲得約8000個讚、超過250則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「市長保重，早日康復，保持好健康的身體，再來拚市政！辛苦了，加油」、「市長要位台中市民珍重喔！」「市長保重，水蜜桃看起來好好吃」、「市長從媽媽市長變身蜜桃媽媽了」、「盧市長的皮膚就跟水蜜桃一樣水噹噹」、「市長未免太可愛了！」「市長真的好可愛唷，有您真好」。