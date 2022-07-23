嘉義市副市長陳淑慧（第二排中）及議員們稱許飲料冰品業者食安再升級。（廖素慧攝）

嘉義市有500多家手搖飲冰品店，密度全台之冠，市府輔導139家業者衛生食安升級，有29家通過嚴格評核及檢驗，23日由副市長陳淑慧頒發「金搖獎」優良店家，衛生局指出「衛生指標菌」檢驗是獲獎的關鍵。

市府衛生局表示，依據今年全市食品業登錄有512家及全市人口數估算，手搖飲店密度全台之冠，為促進手搖飲冰品的食安升級，該局與崇仁醫護管理專科學校合作，組成輔導、評核團隊，輔導督促業者針對環境衛生、從業人員個人衛生、食材來源、製程、器具倉管、投保產品責任險、參加衛生講習等方面提升品質。

共完成輔導139家業者，並篩選出42家業者進行現場評核及檢驗，再決選出29間優良店家，通過率約69％，優良獎章的效期2年。此外，同步輔導完成32家觀光旅宿業附設餐廳提升餐食的衛生安全及管理。

市府衛生局食品藥物管理科長張育彰說，獲得優良店家的關鍵評核是必須通過「食品中微生物衛生標準」的檢驗，這是冷飲常見的衛生指標菌群，包括腸桿菌科、大腸桿菌、沙門氏菌，若超標不合格即淘汰，有店家因些微差距出局，希望再評核1次，但只能請他們下次繼續努力。

陳淑慧表示，手搖飲冰品已是國人生活飲食中的一部分，市府層層篩檢，嚴選「金搖獎」優良店家，並輔導觀光旅宿業附設餐廳提供優質安全餐飲，就是要拼經濟及顧品質，讓在嘉及來嘉旅遊的消費者都放心、安心地吃喝玩樂。

陳淑慧表示，嘉義市是雲嘉嘉南消費中心，近年積極訂定各項食安輔導計畫，以最高標準來守護食安，市府會將「金搖獎」優良店家公布於官網，協助行銷，促進買氣。