民進黨台北市長參選人陳時中23日晚間接受政論節目專訪，對於萬華破口說、機組員邊境檢疫政策「3＋11」遭全民圍剿，競選團隊還被戲稱為「防疫破口隊」，他要強調，疫情間沒有所謂的破口，且3＋11就是政策演化、要有合理管理而已，對於團隊成員遭非議，他則說，大家都只是盡力扮演角色，還反問批評者對疫情做了多少事？

政論節目主持人張雅琴詢問，陳競選團隊中納入立委范雲、林昶佐爭議人物，因此被形容為「防疫破口團隊」，陳時中說，自己不認為這樣的人是安排是個爭議，大家都在盡力扮演自己的角色，還反問批評者在疫情間做了哪些事。

陳時中強調，他們不是什麼都沒做，大家怎麼樣做事情，都可以公平的去評判，當社會的批評者或是建議者，當然可以批評，「但是自己也要自己秤秤說，你到底貢獻了多少，別人做這事情，到底錯在什麼地方？」

他強調，疫情間沒有所謂的破口，他從來不會認為誰是破口，新冠肺炎是人跟病毒 得戰鬥，也是百年來的一場大疫，「我們跟病毒都已經戰得很辛苦，可是居然有人要扯後腿，要讓人能夠分化對立，這是非常不對的一件事情。」

至於3＋11，他則說，這就是很多政策的演化，當時因為傳出某機師事件，因此出現0確診破功，所以大家對機師就好像有對立的情況，不過自己當指揮官的責任就是讓對立減到最低，因為機組員跟航空公司對經濟貢獻很大，如果連機組員都出問題了，台灣的經濟也一樣垮，但他們同時又是高風險族群，要去想如何合理管理，不是永遠都把他們管到不能動。