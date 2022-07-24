新竹市政府砸12億元重金重建的新竹棒球場22日啟用，卻接連爆出內野紅土過於鬆軟，造成球不規則彈跳害球員受傷、跑者打滑跌倒等事故，開幕2天3名球員受傷退場，更扯的是，立委邱顯智昨（23日）還踢爆，球場3、4樓女廁的門鎖竟裝在門外，上廁所無法鎖門。

新竹棒球場花12億重金打造，卻把女廁廁所門的鎖裝反。(翻攝自 邱顯智臉書)

邱顯智23日深夜在臉書發文表示，新竹棒球場斥資12億元，但開打2天已經造成3名球員受傷退場，更被球員批評，外野及投手丘有諸多問題，如同古巴的球場。不只球場爛，連進場看球的球迷也投訴，球場3、4樓的女廁門鎖根本裝反，造成上廁所無法鎖門的窘境，質疑「到底從投手丘到外野，甚至女廁所的門裝反，這些錯誤是怎麼產生的？」

邱顯智表示，為何花了公帑12億卻蓋出如此問題百出的球場，這些問題相關單位都必須給新竹人交代，最後呼籲新竹市政府，千萬不能為了趕剪綵隨便驗收。

新竹棒球場女廁廁所門不能鎖，球迷不知怎麼上廁所。(翻攝自 邱顯智臉書)

網友們看到不能鎖的女廁門全炸鍋，紛紛留言「廁所門不能鎖的12億球場」、「廁所的門都不會蓋 學人蓋球場？」、「好扯……12億的球場」、「這樣驗收可以過，真的厲害。」

還有人疑惑，鎖裝在門外怎麼上廁所，「上廁時要喊一下外面的人：那個外面的幫我鎖一下門，謝謝」、「這一定是市府用心良苦，怕球迷輸球以後會躲在廁所裡面崩潰佔用太久啦」、「這門鎖！我以為只會出現在搞笑抖音」、「糟了，是世界奇觀」、「世界怎麼跟得上新竹」。