波囍公館店的經典紅韻不符合規定，遭罰款3萬元。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

為維護消費者食用飲冰品的衛生安全及品質，專案抽驗散裝現場調製手搖飲冰品、食用冰塊及配料，總計抽驗178件，不符衛生標準3件，不合格率1.7％，其中，波囍公館店的經典紅韻不符合規定，以及龜記北投石牌店紅水烏龍和三韻紅萱不符合規定。

衛生局表示，此次依類別檢驗指標性病源菌(沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7)，初抽結果有20件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有3件產品不符規定。

衛生局指出，波囍公館店的經典紅韻不符合規定，以及龜記北投石牌店紅水烏龍和三韻紅萱不符合規定，分別處3萬元和4萬元罰款；對此，龜記表示，在細節部分有些疏失，已經改善。

此外，衛生局6月共計抽驗50件蔬果產品(國產47件／進口3件)，檢驗結果7件產品不符規定，不合格率為14％；品項包含甜豆、荔枝、芹菜、油菜和敏豆。

衛生局指出，抽驗蔬菜不合格的地點包含MoMo Paradise Neo 19牧場、馬辣信義店、全聯西藏分店等，違規的蔬菜水果已請店家下架，並移請所轄單位處辦。