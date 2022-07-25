【旅奇傳媒/編輯部整理】慶祝國定古蹟彰化扇形車庫建置百週年，彰化市公所與交通部觀光局參山國家風景區管理處共同舉辦「2022扇庫百年暨鐵道觀光系列活動」，其中「鐵道光環境」於7月22日晚間舉行點燈儀式，光廊結合在地文化與燈光藝術，設計出「一飛衝天」、「水幕光影」、「群蝶飛舞」等精彩光環境，綿延環繞車站逾1公里，將一直閃亮到9月3日止，提供暑假親子旅遊好去處。

「鐵道光環境」佈展在彰化火車站廣場及扇形車庫之間的天橋、道路沿線，重點設置各式光環境燈飾，呈現臺鐵早期蒸汽列車、扇形車庫圓形轉盤等等造型，讓整個彰化火車站的前、後站區都光彩亮麗起來。大家可利用暑假期間，親子同遊前來感受彰化美麗的夜晚。

▲「鐵道光環境」燈展。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處表示，燈景中的「一飛衝天、繼往開來」是一台蒸汽老火車載送彰化名聞遐邇的在地美食肉圓以及優良農特產葡萄，由地底衝出，駛向跨站天橋的天際光廊；「璀璨光影迎賓客」是以玫瑰金色的冰條燈點綴站前廣場，搭配噴水池的光影，美艷絕倫；「水幕光影展風華」是運用站前廣場的藝術雕像噴水池，定時以LED染色燈，將藝術雕像噴水池染上絢麗色彩，光彩奪目。此外，「鐵道嘉年華光廊」以珊瑚橘的燈串搭配流星燈及星球燈，沿著星光台階進入臺灣鐵道的光廊，彷彿走進時光隧道。現場燈飾繽紛，目不暇給，百年盛事，值得前來觀賞。

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