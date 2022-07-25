劍湖山世界日前上架宣傳影片，影片中原本是一名泳裝妹體驗水上自由落體，豈料，出來時竟然是個男的。

打著全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」的劍湖山世界，日前在臉書專頁上傳1段宣傳影片，要讓來玩的遊客體驗「每秒墜2層樓的速度快感」，把煩惱、不爽全拋開，影片中還找來身材姣好的泳裝妹拍攝，豈料，網友看完影片後笑翻「變性的奇蹟隧道？」、「把我的女朋友還給我」。

劍湖山世界日前在粉書專頁發文，並上傳1段15秒宣傳影片，由於該遊樂場打著全台唯一的水上自由落體「尖叫無底洞」，讓遊客可以體驗每秒墜2層樓的速度快感，還可以把煩惱不爽，通通拋至九霄雲外，影片風面選用1名泳裝正妹準備體驗「尖叫無底洞」的畫面，也讓許多網友點影片觀看，豈料，看完的結果與想像中不同，引起網友熱議。

劍湖山世界日前上架宣傳影片，影片中原本是一名泳裝妹體驗水上自由落體，豈料，出來時竟然是個男的。（翻攝自劍湖山世界臉書粉專）

該宣傳影片中，有名穿著粉色泳裝正妹，由於泳裝妹雙手抱胸，拍攝角度又是由上往下拍，姣好的身材「一擁而出」，然而，當泳裝妹進入滑水道後，畫面卻是出現穿著黑色泳褲的雙腳，最後，滑出滑水道時，竟是1名裸上身、穿著泳褲的男子，瞬間讓網友笑噴出來。

網友也紛紛在宣傳影片下方留言「馬上去，早就想當男人了」、「變性的奇蹟隧道？」、「片頭的小姊姊是亂馬1/2嗎」、「把我的女朋友還給我」、「刺激！美女下去變男生」、「為何一開始的小姊姊不見了」、「好狠！請問是在滑水道裡面大隊接力嗎？怎麼出來的不一樣」、「這厲害了」。

劍湖山世界日前上架宣傳影片，影片中原本是一名泳裝妹體驗水上自由落體，豈料，出來時竟然是個男的。（翻攝自劍湖山世界臉書粉專）

不過，後續劍湖山世界臉書專頁，也再發文表示「本設施不會造成性轉，請各位山友放心搭乘，造成山友們的困惑，在此鄭重道歉」，再次引起網友熱烈回響「蛤！真的不會嗎？我很期待可以性轉」、「請問有性轉的版本加多少錢可以玩到」、「可惜，還以為是免術換證唯一指定通道」、「我本來想體驗一次當男生的說」、「為什麼花一樣的錢她能轉性我們卻不能」、「可惡 我仇人都約好了 居然…」。