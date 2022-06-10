台視台語主播郭于中日前拍攝新版台語形象宣傳影片，親力親為的他連腳本也是自己撰寫，影片主旨希望透過台灣童謠的旋律，用有趣接地氣的方式包裝，讓更多民眾體會並學習台語語言的美好。而郭于中也邀主播周璟瑜一同入鏡，周璟瑜大秀琴藝，演奏童謠〈天黑黑〉，緊張表示差不多20年沒彈了，前一天還緊急惡補，郭于中安慰她：「沒關係、放輕鬆！即便你彈錯音，我們也不會發現。」

郭于中推廣台語不遺餘力，更榮獲教育部111年度推展本土語言傑出個人貢獻獎，他將台語八聲調結合鋼琴的七個音階作為引子，透過鋼琴彈奏知名台灣童謠〈天黑黑〉旋律的高渲染力，傳達台語就像一首歌，有高有低相當悅耳的音調，而有著台視豆花妹之稱的周璟瑜也特別現身力挺，郭于中感謝透露：「為了效果，原本想要找鋼琴老師來拍攝，後來想到璟瑜會彈琴，試圖問問沒想到她一口答應。」而美女主播周璟瑜彈琴畫面也首度在宣傳影片曝光。

雖然畫面僅是鋼琴在一旁伴奏，不過由於沒用替身、也不事後配音，還有親手彈奏的特寫鏡頭，讓周璟瑜抓緊拍攝空檔不停練習，希望呈現最完美的一面，她也透露自己好久都沒碰琴，從幼稚園一路學到國中，後因課業繁重漸漸練琴時間也少了，透過這次拍攝再次重拾過往才藝，也讓周璟瑜直呼：「感謝台語一哥給我這個機會。」

儘管台內主播們工作都很忙，但大家交情都不錯，郭于中表示：「台視同仁相處都很融洽，有需要的幫忙時候大家都是全力相挺。」而周璟瑜則說：「我和謝安就喜歡互整對方，像是把她關在梳化間，或是趁下播時在門口互嚇對方。」不過周璟瑜笑著強調這是他們展現友誼的方式，她們兩位也很常等對方下班，再相約一起去逛街、吃飯。