多做善事不僅能為自己帶來好運，若未來面臨困境，也會有貴人願意挺身相助，不過星座運勢網站「摘星工廠」發文指出，獅子座、射手座、處女座雖然樂於助人，但當他們遇上麻煩時，反而會選擇沉默，寧可自己想辦法也不願意求助他人。

▍獅子座

獅子座很喜歡幫助他人，他們喜歡當個被需要的人，彰顯自己很有價值、很有能力，而且他們也很喜歡得到別人的感謝後，內心萌生的榮譽感。獅子座不願意被人幫助，往往是因為放不下面子，不喜歡麻煩別人，他們喜歡當幫助人的高手，自然就不喜歡「落下風」，成為需要被幫助的人，那樣會顯得自己很弱。

▍射手座

射手座為人義氣，不論是對身邊的親友，還是僅有一面之緣的人，只要是認為該幫、可以幫的，射手座都能會大方出手，得不得表揚也無所謂。輪到射手座有事的時候，他們就容易被自己「獨立」的思維困住，覺得自己的事不應該讓別人操心，而且欠人人情很麻煩，有礙自己的瀟灑生活。

▍處女座

處女座表面上看起來有點冷漠，其實他們擁有一顆樂於助人的心，幫起忙來比誰都精力充沛，尤其是對身邊關係親近的人，處女座不會等你開口求助，只要是他們覺得你搞不定、做不好的事，二話不說就會接手。處女座不願意被人幫，最大的原因是因為不好意思，處女座拘謹的那一面總是讓他們不善於、不習慣表達自己的需求。