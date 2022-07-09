人與人相處，難免會遇到意見分歧或是矛盾衝突的時候，有些人對事不對人，吵完架之後就雨過天青，繼續來往，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，個性強硬又愛面子，即便心裡很在意，卻始終不願意低頭聯繫對方，讓隔閡越來越大。

▍獅子座

獅子座雖然脾氣暴躁，容易被惹火，但是並非蠻不講理，不能溝通的人，只不過因為愛面子，所以不願意主動低頭釋出善意。如果對方願意率先給獅子台階下，獅子座就算滿腔怨氣也會瞬間消火，不再計較這麼多。

▍天秤座

天秤座在團體中是最友善親切的人，但如果一觸碰到他們的底線，自尊心特別強的天秤座就沒那麼好說話了，畢竟天秤座在顧及面子的同時，也會有一定的勝負欲，如果對方事後不先低頭釋出善意，心寒的天秤座絕對與對方老死不相往來。

▍摩羯座

實事求是的摩羯座相當理性，當衝突發生時，會考慮事情本身的利弊做出反擊，要固執己見的他們低頭示弱是不可能的事情。但是摩羯座並非真的不在意，有時候就是因為太在意了，才會更堅定自己的立場，不管別人怎麼想。