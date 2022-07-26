為在炎夏酷暑中提供客人更多有趣且在地的餐飲體驗，台北時代寓所特別邀請台北象山腳下愛玉專門店《解解渴有限公司》進駐快閃，在飯店一樓大廳的「蝴蝶森林區」打造「夏日解解渴限定店」，在炎炎夏日讓文青小店手作的冰品和飲品為客人消暑解熱、透心涼補給。

台北時代寓所「夏日解解渴限定店」自即日起至8/14日試營運，8/15日正式營運，營業時間為下許1點半至晚上9點半每週二公休，不提供訂位服務。內用每人低消為一杯飲品，僅收現金，禁帶外食，用餐時間為1.5小時。試營運期間下榻房客可享85折、非房客9折，8/15日正式營運後，下榻房客可享9折優惠。

「夏日解解渴限定店」除週二公休外，每日於下午1點半至晚間9點半在台北時代寓所「蝴蝶森林區」準時開張，《解解渴》的招牌「冬瓜檸檬愛玉」，使用來自阿里山山脈海拔九百公尺的原生山林，高品質的愛玉籽少了農藥與人為的污染。除了自家熬煮的冬瓜茶，冬瓜檸檬愛玉裡藏著一小球檸檬口味的雪酪、還有超帶嚼勁的黑糖珍珠，香甜爽口，每份240元。「親熬鳳梨愛玉」同樣使用來自阿里山的愛玉籽，使用了一整顆的古坑金鑽鳳梨，先將鳳梨肉挖出和砂糖經過8小時的熬煮冷藏加入愛玉中，最後加上使用新鮮愛文芒果做成的冰棒，是盛夏最豪華的降溫選擇，每份280元。

「檸檬慕斯愛玉」是解解渴為台北時代寓所設計的獨家商品，將檸檬汁、糖、蛋黃、鮮奶油一起放進氮氣瓶裡再汽化成慕斯而成，以法式甜點做發想與台灣傳統結合碰撞出新風味，每份240元。

台北時代寓所一樓大廳設計摩登、挑高舒適，大片落地窗外是群樹圍繞，陽光透過樹葉灑落一片，座位區前的牆面則是互動藝術品－「蝴蝶森林」，讓人猶如處身城市綠洲中，是許多往來住客特別喜愛在此會客商務、或放空休憩的原因。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，台北時代寓第一次在大廳舉辦以地方特色美食愛玉為主題的快閃活動，除了餐飲，未來飯店也將積極與許多志同道合的品牌和策展人討論、發揮創意，在蝴蝶森林區提供更多有趣的規劃，增添台北時代寓所的沙龍氣息。