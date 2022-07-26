國內牛仔褲加工廠如興(4414)25日晚間召開重大訊息說明記者會，新任董事長暨總經理翁紹華一開場就表示，7月15日傍晚進駐公司，委請專家著手徹查公司之營運及財務狀況。不料竟發現公司已陷入重大財務困難、幾無可動支現金之困境。且自去（110）年年底起有諸多決議及營運架構，已然違反公司治理常態，情節嚴重，幾至脫序。公司已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。證交所隨後宣布，如興自7月27日起變更交易方法，打入全額交割。

翁紹華在記者會上特別提及，前經營團隊於民國111年5月25日與安泰商銀簽署之美金1840萬元融資契約中，竟然約定「若如興股份有限公司非由原經營團隊經營時（總經理孫瑒職務變動）」即得命本公司提前還款。此致股東權益嚴重損害之高度風險，此一限制條款不僅不符常規且有違公平、常理。更荒謬的是，如興與安泰商銀簽訂此額度書時，時任總經理之孫瑒更已受到我國司法機關通緝、滯留海外，拒不到案。換言之，該條款的設計竟是「讓本公司總經理必須永遠由通緝犯孫瑒先生擔任且不得更換」的機制，一旦孫先生未擔任總經理，安泰商銀便可強制本公司提前還款。

如興於111年7月15日解任孫瑒之總經理職務，同時任命翁紹華擔任總經理時，安泰商銀迅即以如興觸及上開強制提前還款機制，融資債務視為已到期，凍結如興所有可動撥之資金。如興於民國111年7月21日以存證信函回覆安泰商銀，懇求支持以共創雙贏之立場，並再次強調此一強制提前還款約定之不合理性，安泰商銀不應凍結如興所有可動撥之款項，致使公司目前陷於重大財務危機。

在如興尚未與安泰銀談妥約款變更相關事宜，證交所在昨晚立即宣布如興自7月27日起變更交易方法，打入全額交割。