25歲Rakuten Girls成員林穎樂外型陽光性感，被封為啦啦隊女神之一，曾是游泳教練的她，身材不僅纖瘦凹凸有致，還有馬甲線跟小腹肌，最近她曬出身穿運動Bra和瑜珈褲的美照，雙手在胸前交叉拉筋，胸前更露出深邃事業線，引來粉絲稱讚身材完美。

林穎樂今年5月在IG開放粉絲問答，被問到過去是運動教練的背景，她分享自己是從國小5、6年級就開始學游泳，但是現在已經沒有在當運動教練了，她更透露過去為了工作長期泡在泳池裡，導致身體太寒、子宮太冷，每回遇到生理期時都痛不欲生。

被譽為新一代啦啦隊女神的林穎樂，先前上節目時意外透露自己私下「天然呆」的部分，被爆料「不知道郭泓志是打棒球的」，還在遊覽車上狂問同節目來賓確認好幾次，讓郭泓志忍不住反「噹」林穎樂說：「妳真的不知道嗎？妳上網（搜尋）打郭泓志啦！」，玩遊戲時更反擊說：「那個啦啦隊是誰」、「知道我是誰了嗎？」，讓全場都笑翻。

林穎樂先前分享自己穿兩截式粉藍色套裝的美照，寫下：「忙裡偷閒，享受生活，適時的讓自己悠哉一下，好為工作充滿電」，再次秀出招牌大腿根，最近她又分享穿粉紅色運動裝美照，說：「粉嫩嫩好喜歡，穿漂漂運動去」，引來粉絲回應：「粉嫩的我也超愛~～好漂亮」、「身材真的很好，健康的漂亮」、「看到妳笑容真超級可愛」、「馬甲線好明顯」。