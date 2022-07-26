周西西（右）確診最擔憂傳染給師弟商鼎。（大海娛樂提供 ）

周西西趁機在家整理副業商品。（大海娛樂提供 ）

接種3劑疫苗的「國民妹妹」周西西在20日出現頭痛、頭暈、喉嚨像火燒刀割、肌肉痠痛等不適症狀，進行快篩後證實確診新冠肺炎，她得知確診後相當擔心前一天討論工作的師弟商鼎，在知道對方沒有感染後才放下心中大石。

周西西近2年積極發展演藝事業，在音樂、廣告、直播、戲劇上都有非凡表現，她也在今年受到電視劇青睞，即將進組開拍；不只演藝工作順利，周西西也發揮自己愛打扮的興趣，成立了服裝品牌 - Crayoung網路商店。

周西西表示20日突然感到身體不舒服，還有頭痛、頭暈、喉嚨像火燒刀割、肌肉痠痛等症狀，經過快篩發現確診，讓已經施打3劑疫苗的她相當錯愕，不過她最擔心的前一晚見面的同門師弟，電影《青春換日線》男主角商鼎，好在後來聯繫得知他沒事才放心。

因為防疫要求，所以周西西目前所有工作都取消或延期，她說在家也不能閒著，除了多看很多前輩的戲劇、廣告學習演技，也持續音樂練唱和寫詞，順便把大批服裝的貨 分類、整理和包裝，空檔時也運動一下，打室內的迷你高爾夫球，生病也不能浪費時間，「我要在7月27日出關前準備好，蓄勢待發才行！」她也透露下半年除了發行單曲，還會接演電視劇、直播、音樂創作等，持續做好各項工作。