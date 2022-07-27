金門今(27)日新增144名確診，累計9136例，約占常住人口13.75％。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

縣府提醒，「確診自主回報系統」只可於24小時內修改1次，發送前務必確認資料正確，以免影響自身權益。（縣府提供）

金門今(27)日新增144名確診，累計9136例，約占常住人口13.75％。縣府提醒，「確診自主回報系統」只可於24小時內修改1次，發送前務必確認資料正確，以免影響自身權益。

縣府說明，確診民眾可透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」的多元管道，點選專屬網址進入「確診自主回報系統」，自行填報確診者及同住者的相關資料，考量確診民眾部分資料可能填寫錯誤或不完全，致無法收到相關電子版通知書，該系統開放確診民眾於表單提交後24小時內可再修改1次，但編輯1次後、或超過初次填報24小時後，就無法再以原連結或由衛生單位以編輯方式修改，請填寫民眾留意填報原則，以免造成延遲發送隔離通知書。

地區指揮中心也提醒，填寫時除應提供正確手機號碼、隔離地址、生理狀況及同住家人等資料，以利疫調順利完成，如果同住家人尚未施打追加劑，勿勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑(即一般說的第3劑)且採自主防疫」，同住家人方能適用3＋4居家隔離措施(即3天居家隔離與4天自主防疫)，請民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益。

金門今日新增144名確診者，確診累計9136例，約占常住人口13.75％。目前收治中71例，其中無症狀或輕症65例，中症4例，重症2例；確診者居家照護939例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者163人，目前居家隔離348人，解除居家隔離157人。