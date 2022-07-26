Tesla台南安平服務體驗中心 8月開幕

Tesla今（26日）宣布台南第一座「Tesla 台南安平服務體驗中心」即將投入營運，並於8月1日正式開幕。Tesla台南安平服務體驗中心設有電動車展示體驗空間、新車交付中心、服務中心與南台灣首座鈑噴中心，將提供南部地區消費者與車主全方位的專業服務。

Tesla自2019年於新光三越台南新天地設置南部第一個體驗店點後，持續積極耕耘南部市場，也成功帶動台南城市交通轉型。擁有深厚文化底蘊與創新動能的台南，不僅在電動車數量成長速度上名列前茅，也是全台唯一擁有兩座超級充電站設置於指標性文化場館的城市，分別為「奇美博物館」與「台南市美術館2館」兩座超級充電站。今年也已陸續新增「永康愛買」、國道三號「東山服務區」與「生活飲料」等3座站點。

如今，隨著台南安平服務體驗中心的加入，未來每週將服務超過150輛Tesla電動車，透過專業的服務顧問與技師團隊提供車主同步全球的車輛軟硬體診斷、維修保養等服務。目前Tesla已於全台啟用6座服務中心，與高達50座超級充電站，總計近300支超級充電座。