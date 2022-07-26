歐股周二早市小跌，零售股和瑞銀的下挫，抵銷了聯合利華(Unilever)和油氣股的上漲。

周二泛歐Stoxx 600指數晨跌0.28點或0.07%，為425.97點。投資人對衰退的擔憂，令市場信心仍然脆弱。

俄羅斯在周三要進一步削減天然氣供應；另外投資人正對聯準會周三可能的升息作好準備。

零售股大跌2.3%；美國的沃爾瑪(Walmart)發布獲利預警，稱食品和燃料價格上漲，影響到零售需求。

法國酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)儘管財報優於預期，股價仍下跌0.3%，拉低了歐洲奢侈品股表現。

在油價上漲、基本金屬和鐵礦石價格上揚下，大宗商品股比重高的倫敦富時指數升0.4%。

消費品製造商聯合利華在上調全年銷售目標後，股價升2.2%。

瑞士巧克力製造商瑞士蓮在公布樂觀財測後，也上漲3.3%。

瑞銀上季淨利表現不佳，股價跌5.7%。羅技國際也在上季獲利大跌38%之下，股價跌3.7%。