曾主辦2014年冬季奧運會的俄羅斯黑海渡假城市索契(Sochi)，這幾日遭遇了極強烈的暴雨、山洪暴發、山體滑坡、土石流，全城一片滿目瘡痍，官員宣布索契進入緊急狀態。

索契市長科帕戈羅德斯基(Alexey Kopaygorodsky)表示，索契遇到罕見降雨，僅1 小時內就下了 76公釐的雨量，造成布祖古河(Bzugu River)決堤，其他幾條河流也都上漲到危險水位。「過去三天的極端降雨造成的水患，對整個城市都造成了頗重破壞。城市中部地區尤為嚴重，這幾乎是前所未有的。」

報導稱，洪水造成60多輛車泡水與嚴重受損，250多間房屋遭到破壞，已知有1人被洪水沖走而死亡，另有數十人受困屋中，所幸已被救授人員所帶離危險區域。社交媒體上已流傳多則索契的受災影片，洶湧的洪水推著車輛在街道中漂流，有時會撞到其他房屋，造成二次、三次傷害。

Река Бзугу в Хостинском районе Сочи вышла из берегов



В городе оказались заперты в автобусах люди, потоки воды сносят автомобили, ливень не прекращается несколько часов. pic.twitter.com/wcNRDh0PX8 — Сан Саныч (@ro8KgQdZ4lonLSm) July 24, 2022

俄羅斯氣候活動家馬奇揚(Arshak Makichyan)說，這顯然是個全球異常升溫造成的極端氣候，世界各地的天氣模式因為暖化而更加不穩定。