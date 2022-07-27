一名台大醫學系的男大生抱怨，搭捷運常看到年輕女生靠在車廂門口兩側的護板上滑手機，認為這樣會阻礙旅客進出，根本是捷運三寶，怒批「我討厭自私圖自己方便沒有公德心的人」，貼文曝光後，網友一面倒抨擊，「這樣就要公審？你是不是吃飽太閒」。

原PO前天（25日）於論壇《Dcard》指出，搭乘捷運常看到年輕女性靠在車廂門口兩側的護板上滑手機，不論離峰或尖峰時間，都會死守那個位置，若問對方「有要下車嗎？」多數人都會說自己馬上就要下車了，實際卻是過了好幾站。

原PO為此打電話到客服反應，客服表示護板是保護坐在座位上的人，以免在緊急煞車時，跌坐在地受傷，已有廣播口頭勸導，原PO認為口頭勸導的成效不彰，抱怨「小姐們，妳們是不是覺得自己很瘦，像紙片人一樣不會擋路？還是喜歡做門神？」

原PO說，這種自私的人並不少見，男女都有，若向男生反應，大多都會移位，女生則是抬頭看一眼，就繼續低頭滑手機，他批評這些只圖自己方便的年輕女性為三寶，「我對性別沒有偏見，但我討厭自私圖自己方便沒有公德心的人」。

言論曝光後，引發網友砲轟，「少在那邊自己為是，正義魔人閃邊去」、「這算門邊還好吧！還是你一定要貼牆走？」、「這樣就要公審哦？你是不是吃飽太閒」、「只有女的會站那邊嗎為什麼要特別挑出來罵」、「水喔！原來搭捷運也可以扯到性別歧視」、「是多仇女？」、「完了，我最喜歡站那個位置，我是不是要被公審了」。