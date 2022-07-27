耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，曾收治過一名20多歲的男大生，就醫時因喉嚨痛到出現發燒、全身性發抖症狀，檢查後發現扁桃腺發炎且周圍有膿瘍，膿全堆積在深喉處，若流到胸腔恐致命，他用針頭替男大生把膿抽出，竟抽出10c.c.猶如草莓煉乳般的膿，男大生喉嚨痛的症狀瞬間消除，但下秒就昏倒在地，令診間所有的人都嚇壞。

陳亮宇近日於談話性節目《醫師好辣》指出， 20多歲的男大生就醫時，表示喉嚨很痛，痛到已出現發燒症狀，整個人還會發抖，陳亮宇替男大生檢查後驚呼「這個很危險喔」，因男大生並非是簡單的感冒症狀，而是扁桃腺發炎，且周圍有膿瘍。

陳亮宇表示，扁桃腺化膿後，會排到喉嚨裡面，不會造成生命危險，但周圍膿瘍堆積在深喉處，膿水恐流到胸腔，造成心臟發炎，嚴重恐會致命。

陳亮宇替男大生打麻醉後，拿超粗的針頭，直接往扁桃腺的位置抽，竟抽出10c.c.猶如草莓煉乳般的膿，接著陳亮宇再用鑷子把傷口撐開，膿不斷地從中流出，男大生喉嚨痛的症狀瞬間消除，陳亮宇開立抗生素及消炎藥，沒想到男大生走出診間後，竟昏倒在地。

陳亮宇替男大生打點滴，詢問才知道男大生因喉嚨劇痛已3天沒進食，導致神經性休克，在診所休息一天後才返家。