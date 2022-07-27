大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，她時常會分享自己的私下狀態，近日她進行雜誌拍攝工作，螞蟻腰讓網看呆。

孫儷近期到海邊享受假期，私下的她穿著非常樸素，一頭短髮配上太陽眼鏡，還穿著防曬的冰涼材質長衣長褲，一身打扮簡約，無法讓人聯想到是女明星，隱約飄出大嬸氣質。不過孫儷工作室日前放出一組雜誌拍攝照片，孫儷穿著一套黑色挖肩洋裝，光滑白嫩香肩和修長天鵝頸非常漂亮，氣質優雅脫俗，令人驚訝的是孫儷生過兩個孩子，腰身依舊纖細，幾乎跟巴掌一樣寬，讓不少網友驚呼不科學。

另一套粉色洋裝，獨特的領口設計讓胸口渾圓曲線微微浮出，曬出雪白北半球形狀，中間繼續挖深剪裁，令酥胸微露，狀態嫵媚迷人。孫儷平時喜歡穿著寬鬆衣服，總顯得身型臃腫，換上緊身禮服的她側身瘦得像紙片人，好身材獲得許多粉絲讚賞，直誇這組照片很大氣。孫儷事後在微博分享當時的內幕：「在廈門一個月已經把我曬的很黑了，這天拍攝完，更黑了」。

孫儷在雜誌拍攝中露出好身材。（圖／孫儷工作室微博）

除了私下穿著隨性，孫儷還熱愛養生，時常會傳授兩個孩子養生知識，母親和孩子們一問一答，影片溫馨逗趣，還能傳遞養生方法，被不少人分享。