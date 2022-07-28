我國邊境政策持續放寬，每周入境人數總量從2.5萬增加到4萬人，但有一線人員反映，人力和硬體資源並未隨之增加，許多旅客抱怨程序太複雜，甚至飆罵髒話、作勢打人。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，旅客下機後平均1到2小時可完成，最多2.5小時。

莊人祥說明，目前入境程序包括收審單、行李清消、唾液篩檢、防疫車隊，都是必要措施；針對尖峰時間進行調查，從第一個旅客下機到最後一個旅客離開大廳為止，最多在2.5小時內，平均在1到2小時之間，都在可接受範圍，會持續針對入境流程進行優化，如果有排隊情形，會注意旅客舒適性，盡量在有冷氣的地方，不會在大熱天下排隊。

一線人員反映檢疫收單區只有10台電腦，莊人祥澄清，桃園機場有兩個航廈，每個航廈都有20到21台，並非只有10台，系統也很穩定，每位旅客大約在2分鐘內可通過關卡，速度還算順暢。

至於入境旅客行李放在盤櫃內需消毒靜置45分鐘，也引發不少旅客抱怨。莊人祥表示，近期會在專家會議中討論，如果確定之後會立刻更改措施。

防疫車隊部分，莊人祥透露，目前機場正在規劃防疫巴士，預計8月1日起提供入境旅客免費搭乘，增開停靠雙北路線，尖峰時段固定每小時發車，再由親友到指定點接送至檢疫處所。

另外，桃園機場公司也自7月21日起將停車場免費時間由30分鐘延長至60分鐘，方便親友接送，並增加中長程防疫計程車迴車周轉率，並鼓勵旅客搭乘防疫巴士到台中以南，再由親友到指定點接送到檢疫處所。