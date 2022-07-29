疫情趨緩加上悠遊國旅振興計畫，掀起觀光熱潮，融入樂園感的假期更受歡迎。台中豐邑Moxy酒店在暑假期間打造全台首創「珍珠奶茶節」，推廣台灣文化指標美食的珍珠奶茶，台中Moxy以「珍珠奶茶」為活動主題，由戶外裝置藝術品、飯店佈置，營造珍奶樂園般的氛圍，同時也串連住房優惠、餐飲活動及週末主題課程，搭配國旅補助最高便可折抵1300元，讓旅客沉浸於珍珠魅力，體驗新鮮感十足的有趣暑期遊樂園。

台中Moxy推出暑假期間限定的「珍珠奶茶節」特別活動，即日起至8月31日期間入住任一住房專案即可獲得「徐可波 BOBA CHiC琥珀晶珠即食包」，讓房客發揮創意、自由調配個人風味專屬飲品；喜愛珍珠奶茶的民眾則可選擇「珍珠奶茶住房專案」，入住即贈「一福堂‧珍奶太陽餅」2個及「Moxy火鶴珍奶杯」2只，憑Moxy火鶴珍奶杯於住宿期間，便可享珍珠奶茶無限暢飲。飯店每周末也會推出一系列結合「珍珠奶茶」主題活動，如「珍奶皮拉提斯」、「手作珍珠工坊」及頂樓星空「珍珠影院」等。

搭配國旅振興計畫，飯店也在8月1日至8月31日推出期間限定「國旅補助加碼特定住房專案」，除了可折抵房費最高達1300元，另贈「一福堂‧珍奶太陽餅」2個、「徐可波 BOBA CHiC黑糖珍珠奶茶DIY組合」內含即食珍珠以及奶茶粉各2包。