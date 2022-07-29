通膨、全球經濟衰退風險增，市調機構IDC表示，亞太地區（不含日本）消費性市場首當其衝，不僅今年IT支出下降，預計2023年更進一步下滑，亞太地區企業和服務市場的IT投資及需求則相對穩定，相對亞太市場，台灣今年IT投資仍相對較強，預期今年台灣企業IT預算成長率為7.4％，高於疫情前的3％以下，但隨著全球疫情常態化、全球經濟恐緊縮，台灣企業IT投資力度預估將在2023年放緩。

IDC表示，在通膨加劇和貨幣政策收緊的預期下，全球經濟衰退的風險持續上升，持續的供應鏈限制、地緣政治緊張、食品和能源價格上漲，以及中國的封控措施都是通膨加劇的促因，對亞太區（不含日本）經濟體的影響目前正在顯現。

IDC表示，以亞洲各國情況來看，新、韓、印度、泰和台都是能源和大宗商品的淨進口國，價格上漲帶動較高的通貨膨脹，以出口煤炭、石油、天然氣和其他商品的印尼和澳洲正在從中受益，而隨著封鎖的解除和供應鏈限制的放鬆，中國的情況正在改善，尤其在中國政府干預下，預計2023年中國將出現強勁復甦。

消費性IT支出（如手機、平板、PC、穿戴裝置等）在今年上半年放緩，因為消費者已經在過去兩年中買好新裝置以便居家辦公或線上課程，加上通膨影響，未來消費性IT支出成長前景將遭受打擊，相較之下，企業在短期內繼續保護IT預算，營運預算在整體支出（雲端運算、訂閱、即服務）中佔較大比重，很難在短時間內收回，預計企業IT資本支出重點將轉向維持營運能量，而不是將資金投入新的專案，而隨著成本上漲，未來亞太地區企業增加IT預算的不確定性將提高。

相對亞太市場，IDC表示，台灣今年的IT投資成長性較強，預估台灣企業IT預算成長率達7.4％，比起較疫情前的保2％、保3％高出許多，顯見台灣企業對數位平台工具的倚重度加深，但隨著全球疫情常態化以及對於全球經濟緊縮的預期，台灣企業對於IT投資的力度將於2023年放緩。

從產業發展的角度來看，IDC認為，金融、製造和零售仍是值得關注，過去兩年台灣金融業積極透過科技跟數據搭建基礎建設與夥伴生態圈，隨著消費者對數位金融服務的需求增加，預估金融產業IT預算將關注優化營運流程與服務體驗；製造業前兩年受惠於疫情帶動出口量，製造業者IT預算以優化作業流程為優先，尤其是智慧工廠的投資，隨著景氣渾沌不明，預估今、明兩年製造業IT投資將聚焦在有助於開拓新業務的投資；在餐飲零售業方面，受到疫情衝擊，過去兩年IT預算多用於建置、優化數位通路，以及實體門市自助點餐等低接觸服務，在零售購併事件的帶動下，預期將有一波系統整併需求。