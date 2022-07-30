中國國民黨主席朱立倫今（29）日晚上宴請「思考日本安全保障議員之會訪團」，包括日本自民黨石破茂（ISHIBA Shigeru）眾議員、浜田靖一（HAMADA Yasukazu）眾議員、長島昭久( NAGAJIMA Akihisa )眾議員、以及清水貴之( SHIMIZU Takayuki )參議員等一行。晚宴交流熱絡融洽，立法委員蔣萬安也前往會場致意，雙方就臺日安全、印太安全等議題進行意見交流。朱主席也特別關心因確診不克訪台的團員，包括前原誠司(MAEHARA Seiji)眾議員、渡邊周(WATANABE Shu)眾議員、以及北神圭朗(KITAGAMI Keirou)眾議員，並期盼早日康復。

朱主席表示，誠摯歡迎石破茂眾議員一行的到訪，中華民國與日本在各方面的合作十分密切，國民黨與自民黨也有相當深遠的歷史淵源。相信此次訪團來訪將維繫兩黨長期的交流、鞏固兩國友好的情誼，共同維護印太區域和平、穩定、繁榮與發展。他也提到，石破茂眾議員一行長期以來支持促進臺日關係與安全合作，在雙邊長期互動基礎下，定能持續強化臺日邦誼，也期待訪賓能持續支持臺灣在區域及國際中的參與。我國與日本在經貿、科技、文化上的合作皆有相當成果，如臺日漁業協議、姊妹市互惠、國際學術交流等。

這次訪賓多具國防議題背景，石破茂眾議員、浜田靖一眾議員均曾任前防衛大臣、長島昭久眾議員曾任前防衛副大臣，長期關切臺日關係及印太和平穩定，過去也曾多次訪問過台灣。石破茂眾議員便曾對美中關係緊張的國際局勢表示，需要增加與亞洲鄰國的關係；濱田靖一眾議員在其就職任內也致力於增進與鄰國間的友好關係。