在路上騎重機的人越來越多，就有一位辣妹騎重機被拍到，其照片在網上流傳，這位辣妹上身穿著比基尼，下半身穿著爆短「三角牛仔褲」，露出健美又精壯的好身材，以及被太陽曬出健康好膚色，然而，該辣妹腳踩的粉色短根鞋，卻變成網友關注的焦點，並認為「脫鞋搶戲了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳2張照片，照片中是1位重機辣妹，上身穿著「比基尼」，下半身則穿著「三角牛仔褲」，另外腳踩粉紅色短根鞋，頭戴安全帽，露出健美、精壯的好身材，以及被太陽均勻照射下，曬出健康的好膚色；原PO也在貼文留下「天氣太熱了，穿這樣涼爽多了」。

比基尼辣妹穿爆短「三角牛仔褲」騎重機被拍到，網友卻把焦點放在辣妹的鞋子上。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「不會吧！這樣會曬傷」、「有故事的女人」、「ㄟ溜皮」、「只覺得，好燙屁股唷」、「這妹子有在練」、「這樣防曬要塗超厚才行」、「身材很棒欸」、「哇嗚，這肌肉量正點」、「好看，有練過才叫真材實料」、「腿真強壯」。

另外有眼尖網友卻把焦點放在重機辣妹的鞋子上，認為「鞋亮點也不搭」、「鞋子扣分，其它可以」、「鞋子，失敗」、「脫鞋搶戲了」、「這鞋子真的不行」、「鞋子換白色」、「那個鞋子我不行」。