有些人努力是為了生活，但有的人拚命，卻是因為貪婪，甚至想要向他人炫耀。占星師格雷森（Kelly Grayson）和班納特（Tara Bennet）在雜誌《Best Life》分享，最貪婪的星座前6名，他們受到權力與物質的驅使，不斷努力賺錢，有些甚至變得很小氣，嚴重到貪財的地步。

第6名、摩羯座

摩羯座容易產生不安全感，因此他們會非常努力，就是想解決不安的情緒，而摩羯由土星掌管，在占星學裡，土星象徵勤奮、自我控制與限制，所以當他們發現自己在某方面有所欠缺時，就會卯起來學習，摩羯座的沒安全感，使他們變得自私，會有囤積資源的現象，擔心以後會不夠用，在工作上會格外努力，追求成功的過程中甚至變得有些無情，在金錢使用上也很謹慎，野心勃勃的模樣，讓人覺得他們很貪婪。

第5名、天蠍座

天蠍座不喜歡分享，在人與人相處上會畫清界線，絕不浪費自己辛苦賺來的錢，甚至有些佔有慾和控制慾，當有人問起他們的財務狀況時，天蠍座一定守口如瓶，竭盡一切隱瞞自己的收入狀況，與他人吃飯時，還可能會以「自己很窮」作為不付錢的藉口，可說是一名精算師，天蠍座鮮少會大方請客，除非對方獲得他們的信任，或是天蠍喜歡的對象，才會慷慨解囊。

第4名、雙魚座

雙魚座與其他唯利是圖的星座不同，他們比較重視時間，希望別人可以多陪伴他們，也許有人會覺得雙魚座對物質貪婪，但他們其實是認為，本該就應努力爭取屬於自己的東西，另外，雙魚座通常也不太會表露自己的感受，除非是他們信任的人，但想獲得雙魚座的肯定，必須花費時間了解與證實，雙魚座雖然對物質不貪婪，但他們確實會掠奪其他人的生活與時間。

第3名、金牛座

金牛座喜歡美好的事物，而且比較現實、享受物質生活，總是在尋找更快的生財之道，渴望獲得更多的財富，這樣他們才有安全感，例如時常吃大餐或購買皮包衣服，擁有更多的錢才能享受更好生活，他們非常懂得如何善待自己，但對於朋友卻較小氣，認為「自己辛苦賺來的錢，就應花在自己身上，而不是給別人的」。

第2名、處女座

處女座喜歡挑剔，而且不愛分享，總是在尋找省錢的方法，這意味著他們非常節儉，甚至有些愛貪小便宜，以奢華的生活方式為目標而努力，但卻鮮少關心別人的狀況，因此許多人認為，處女座善於算計，在追求自己夢想的生活時只關心自己。

第1名、獅子座

獅子座個性驕傲又傲慢，喜歡成為焦點，他們對任何事都野生勃勃，追求成為有社經地位的人，而以他們的能力也確實可以辦到，只是獅子座喜歡炫耀，經常靠打扮或購買豪宅，來向他人展示自己的身分，他們認為，唯有權力才可以獲得他人的關注，所以在外人眼中，獅子座非常貪婪，不斷追求物質與財富，但他們其實是想證明自己。